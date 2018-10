Vettel-Ferrari in crisi: spunta la clausola

Rapporti sempre più tesi tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, al di là delle dichiarazioni di facciata di Maurizio Arrivabene la situazione del pilota tedesco nella scuderia di Maranello si è complicata dopo i tanti punti gettati al vento nella seconda parte del campionato, che hanno di fatto decretato il quinto trionfo iridato di Lewis Hamilton.

La fiducia del Cavallino Rampante nei confronti dell'ex Red Bull è diminuita sensibilmente dopo i casi eclatanti del contatto con Hamilton a Monza e quello con Verstappen a Suzuka. Ma i dissapori sono reciproci: lo stesso pilota non avrebbe apprezzato alcune scelte del team, in primis l'ingaggio di Leclerc al posto di Raikkonen, scelta comunicata tra l'altro prima del cruciale Gran Premio di Monza. L'ambizioso monegasco vorrà mettersi subito in mostra e potrebbe rappresentare un'insidia non da poco.

Secondo la rosea, Vettel sarebbe rimasto senza punti di riferimento, quasi isolato all'interno della squadra: il rapporto con Arrivabene si è incrinato. Il contratto fino al 2020 mette per ora al riparo il tedesco da possibili sorprese, ma dal 2019 scatteranno le clausole di risoluzione che potrebbero portare a una separazione anticipata, e anche unilaterale se non ci dovesse essere un accordo. Solo la vittoria mondiale potrebbe riparare la situazione.

Arrivabene alcuni giorni fa aveva ribadito ufficialmente la fiducia del team: "Quando sento in cuffia Sebastian Vettel mi sembra di parlare con Michael Schumacher. Vettel è tedesco ma molto italiano dentro, da piccolo portato da papà Norbert veniva in Italia settentrionale e poi andava sempre a Maranello a respirare l'aria della Ferrari. Sono sicuro che prima o poi Sebastian Vettel vincerà un mondiale con la Ferrari. Ha bisogno di un’auto disegnata su misura per lui".

