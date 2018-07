Vettel firma la pole, Hamilton si ferma

Una pole position da urlo per Sebastian Vettel, che scatterà dalla prima casella dello schieramento davanti al pubblico di casa nel Gran Premio di Germania. Un risultato reso ancora più dolce dai problemi alla Mercedes di Lewis Hamilton che, nel corso del Q1, ha dovuto parcheggiare la sua monoposto in panne e che partirà quindi dalla 14esima posizione.

L'ennesima dimostrazione di forza della Ferrari numero 5, che fin dal venerdì aveva palesato di poter essere super competitiva e che si mette alle spalle l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Il finlandese, più veloce di tutti fino all'ultimo tentativo, si fa beffare dall'acuto finale del ferrarista, spinto dal calore del popolo di Hockenheim. In seconda fila l’altra rossa di Kimi Raikkonen e la Red Bull di Max Verstappen. Quinto e sesto tempo per le Haas motorizzate Ferrari di Kevin Magnussen e Romain Grosjean.

Giornata da dimenticare, invece, per Lewis Hamilton. Il britannico ha dovuto chiudere anzitempo le sue qualifiche in seguito ad un problema alla sua Wo8 nel Q1, che lo ha costretto a parcheggiarsi a bordo pista e a spingere la sua vettura in panne. Il campione del mondo in carica è dunque chiamato ad una gara di rimonta se non vuole rischiare di perdere troppo terreno in classifica dall’amico-nemico Sebastian Vettel.

SPORTAL.IT | 21-07-2018 16:55