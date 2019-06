Vettel furibondo, vince Hamilton in Canada

La beffa più grande per la Ferrari. Sebastian Vettel taglia per primo il traguardo del Gran Premio del Canada, ma perde a causa dei cinque secondi di penalità inflitti al tedesco a causa di una manovra scorretta su Lewis Hamilton: l'anglocaraibico così trionfa anche a Montreal e allunga in classifica generale, ora ha 29 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Bottas. Con Hamilton e Vettel sale sul podio anche Leclerc, terzo davanti a Bottas, Verstappen e Ricciardo.

E’ arrivato al 47esimo giro il momento più importante del Gran premio del Canada. Sebastian Vettel, che era primo fin dalla partenza (il tedesco era partito dalla pole position), è andato lungo nell’affrontare una chicane mentre era braccato da Lewis Hamilton. Quando è rientrato dopo l’errore, dopo avere effettuato una pericolosa escursione nell’erba, è riuscito a restare davanti all’inglese, ma lo ha chiuso: questo, almeno, è quello che hanno deciso i giurati, che gli hanno inflitto cinque secondi di penalità.

Lì è cominciata un’altra gara, ma non c’è stato più il modo per Vettel per allungare sul rivale. Che forte dei cinque secondi di margine ha potuto con tranquillità proseguire la sua corsa, andandosi anzi ad avvicinare al quattro volte campione del mondo con Red Bull.

Prima dell’episodio chiave la gara era stata in linea con quanto visto negli ultimi tempi: poco spettacolo, qualche sorpasso qua e là, ma nulla di trascendentale. Con una differenza sostanziale, il fatto che davanti, finalmente, ci fosse una ‘Rossa’ alla ricerca della prima affermazione nel 2019, quantomeno per interrompere il dominio della Mercedes.

L’ordine d’arrivo è stato come ovvio pesantemente condizionato dalla decisione presa nella stanza dei bottoni e che ha ovviamente scatenato grandi polemiche: primo posto per Lewis Hamilton, secondo per Sebastian Vettel, terzo per Charles Leclerc e quindi via via gli altri, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Gasly, Stroll e Kvyat.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 21:59