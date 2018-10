Vettel in crisi, Kimi non va: Ferrari deludente

Per la Ferrari e per i suoi milioni di tifosi sparsi per il mondo non sono arrivate indicazioni confortanti dalle prove di venerdì in Messico.

A Lewis Hamilton manca una manciata di punti per trionfare per la quinta volta in carriera ma chi si aspettava un estremo tentativo da parte del Cavallino Rampante può forse rassegnarsi definitivamente. Sebastian Vettel, il più veloce dei due uomini in rosso venerdì, è solamente quarto. Kimi Raikkonen, che ha già la valigia in mano, ma che è reduce dal successo di Austin, addirittura nono. Abissali, per i ferraristi, i distacchi da Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1’16”720, tenendosi dietro il compagno di team Daniel Ricciardo (+ 0''153): Vettel è addirittura a 1”234 dal battistrada.

E non consola il fatto che Hamilton, con la sua Mercedes, abbia addirittura fatto peggio, posizionandosi al settimo posto. Lui, a questo punto della stagione, può accontentarsi. E non consola nemmeno il fatto che, a pochi minuti dalla fine della seconda sessione di prove, l’olandese della Red Bull abbia spento la sua vettura in rettilineo e abbia parcheggiato a bordo pista, rientrando a piedi ai box, e confermando che la sua monoposto va veloce ma ha ancora problemi di affidabilità da risolvere. I freni surriscaldati potrebbero essere la causa dell'interruzione anticipata della sua fatica odierna.

Al terzo posto, per il momento, c’è Carlos Sainz su Renault. Non resta che attendere sabato per capirne di più. Con la speranza, per chi ha il rosso nel cuore, che un moto d'orgoglio spinga Vettel e Raikkonen al di là degli ostacoli.

SPORTAL.IT | 26-10-2018 23:15