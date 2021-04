Vettel in ritardo: "Ma va meglio rispetto al Bahrain"

Sebastian Vettel e l’Aston Martin ancora in difficoltà. A Imola il pilota tedesco non è andato oltre il quindicesimo tempo nelle libere, ma non si perde d’animo: “Parte di questo venerdì lo abbiamo dedicato allo studio di novità aerodinamiche che mi hanno convinto e mi aiutano a livello di stile di guida. Dovrebbero aiutarci a fare un passo avanti in questo fine settimana e ad essere più competitivi rispetto al Bahrain”.

“Abbiamo a disposizione i dati per essere più efficaci domani in qualifica”. Il compagno di scuderia Lance Stroll non è andato oltre la decima posizione.

OMNISPORT | 16-04-2021 21:15