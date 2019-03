Vettel individua il problema

Sebastian Vettel ha commentato così il deludente quarto posto nel Gran Premio d'Australia: "Ho faticato con le gomme, dobbiamo esaminare la situazione, sono andato ai box presto, ma ho visto che anche altri hanno avuto problemi".

"Il motore ha funzionato bene? Sì. Sorpreso per il distacco? E' stato un week-end difficile, abbiamo portato a casa un buon bottino di punti ma non è il risultato che volevamo. Dobbiamo esaminare i motivi di questa prestazione che in questo momento nonsappiamo, anche se la prossima gara è ravvicinata".

"Il fatto che sono stato lento alla fine credo sia dovuto alle gomme", ha concluso il tedesco.

SPORTAL.IT | 17-03-2019 08:50