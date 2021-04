Vettel: "La macchina non fa ancora quello che voglio"

Sebastian Vettel non è riuscito ad andare oltre il quindicesimo posto nelle prove libere del Gran Premio di Portogallo. “La macchina non fa ancora quello che voglio. Possiamo lavorare per migliorare questa sensazione sia sull’assetto che a livello di stile di guida. Sul passo gara il feeling migliora, mentre sul giro singolo faccio ancora fatica a portare le gomme nella giusta finestra di esercizio”.

“I sei decimi di distacco da Stroll non mi infastidiscono. Sta guidando con una specifica leggermente diversa dalla mia. Spero che possa sfruttarla bene per fare una salto in avanti in termini di prestazione. Per quanto mi riguarda sono sicuro che con tutte le soluzioni provate oggi troveremo qualcosa di adatto per domani”.

OMNISPORT | 30-04-2021 19:32