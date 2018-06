Vettel: "La pole in Canada è particolare"

“Essere in pole qui con la Ferrari ha un significato particolare. Il circuito è intitolato a Gilles Villeneuve, e tutto il Motorsport in Canada è legato a Gilles Villeneuve, quindi è bellissimo avere raggiunto questo risultato proprio su questo circuito. Lo è per tutti i tifosi della Rossa”. Così Sebastian Vettel, in conferenza stampa a Montreal, commenta la pole conquistata nel Gran premio del Canada. Lo riporta l’Ansa.

L’ultima pole della scuderia di Maranello a Montreal risaliva a 17 anni fa e a conquistarla fu Michael Schumacher.

SPORTAL.IT | 10-06-2018 00:44