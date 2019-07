Non c’è spazio in Red Bull per Sebastian Vettel, che pure con quella scuderia ha vinto quattro campionati del mondo. Lo ha fatto capire Christian Horner.

“Non si è parlato del suo ritorno – ha detto alla BBC -. Ha un contratto con la Ferrari e credo che fino al 2020 noi, la Mercedes e il team di Maranello manterremo le line-up attuali per quanto riguarda i piloti. Siamo molto contenti del lavoro che sta svolgendo Max Verstappen”.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 18:25