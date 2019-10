Vettel: "Le luci sono rimaste accese per tanto tempo"

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel analizza la sua gara a Suzuka, condizionata dal suo errore in partenza: "Le luci son rimaste accese tanto tempo, ho perso l’inerzia e alla fine è andata ancora peggio di una falsa partenza. Le Mercedes son state veloci in gara, Valtteri volava. Lewis ha cercato di fare una gara ad una sosta ma non ha funzionato, sapevo che alla fine mi avrebbe raggiunto, ma sono riuscito a tenerlo dietro".

"Non so se avrei vinto senza l’errore in partenza, la mancanza del passo ha fatto sì che la Mercedes abbia trionfato agevolmente. Avrei preferito fare l’en-plein, ma va bene anche il secondo posto".

SPORTAL.IT | 13-10-2019 09:25