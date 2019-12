F1, Vettel: "L'errore nel pit stop mi ha condizionato"

Sebastian Vettel ai microfoni di Sky ha parlato dopo il suo quinto posto ad Abu Dhabi, con cui ha chiuso la stagione: “E’ stata una gara difficile. La partenza è andata super bene, ma poi non c’è stato niente da fare. Nei primi 3-4 giri con le Soft ero più veloce degli altri, ma senza Drs è stata molto difficile, perché Verstappen aveva la scia di Charles”.

Sull’errore al pit stop si esprime così: “Mi è dispiaciuto per loro, i nostri pit stop non sono stati forti quest’anno ed anche oggi. Ma non è colpa dei meccanici, tutti loro sono una squadra, sono il cuore della squadra. Questo mi dispiace, ma dopo quell’episodio è stato difficile per noi fare grandi cose in questa gara”.

SPORTAL.IT | 01-12-2019 17:30