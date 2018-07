Vettel morde il freno: 'Non vedo l'ora di domenica'

E' euforico Sebastian Vettel dopo aver conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania davanti al proprio pubblico. Il ferrarista, all'ultimo tentativo, è riuscito a mettersi alle spalle la Mercedes di Valtteri Bottas con un giro pressoché perfetto: "Ho capito subito che avevo in mano una macchina velocissima, bisognava tirare fuori qualcosa dalla monoposto e ci sono riuscito, bellissimo!", le sue parole a margine delle qualifiche.

"Uscendo dal Q2 sapevo che dovevo tirare fuori qualcosa dalla macchina e da me stesso – aggiunge il ferrarista – sono stato contento di entrambi i giri fatti. Ho sentito l’adrenalina che pompava dentro ed è una bella sensazione. Sono felice del lavoro che abbiamo fatto anche nella notte per spremere prestazione, la sensazione è davvero di grande velocità. E poi fare la pole qui a pochi chilometri da casa, con tutto questo pubblico vestito di rosso e dei colori tedeschi è bellissimo, non vedo l’ora che arrivi domenica".

Un po' meno soddisfatto, invece, il compagno di scuderia, Kimi Raikkonen, che partirà dalla terza posizione in griglia alle spalle del connazionale: "Un risultato così così, non è negativo ma ho fatto un errore alla 12 e questo mi è costato – assicura il finlandese -. Nel secondo tentativo sono stato più cauto per non perdere posizioni. L’auto comunque andava bene e c’è materiale per domani".

SPORTAL.IT | 21-07-2018 17:55