Vettel, nervi a fior di pelle: 'No al mental coach'

Sebastian Vettel a pochi giorni dal Gran Premio di Sochi, che è obbligato a vincere per poter ancora sperare nel titolo, ha ammesso in un’intervista alla Bild di sentire la pressione per il momento poco positivo che sta attraversando: “Certo che sento la pressione, ma me la impongo io, perché nel mio tempo libero leggo poco articoli sulla Formula 1. Più sul calcio, non mi lascio influenzare dalle critiche pubbliche. In generale, il motto è: non sei mai così buono o cattivo come la gente dice. In Formula 1 si tratta di mettere insieme un puzzle. È importante sognare il puzzle finito e averlo come obiettivo, ma non devi distrarti dal mettere insieme i pezzi del puzzle. Quindi ottenere il massimo da ogni gara. Questo è il massimo vantaggio per la Coppa del Mondo”.

C’è chi gli consiglia un mental coach, ovvero uno specialista nella preparazione psicologica e motivatore: “Trovo l’aspetto molto interessante, ma non ho incontrato la persona che penso possa aiutarmi. Ho già studiato un po’, quindi l’intero argomento non mi ha toccato. Quando hai stress, hai bisogno di un equilibrio. Ho sviluppato cose che funzionano per me. E ho abbastanza autodisciplina per non essere confuso”.

In conferenza stampa, il ferrarista si è detto ancora fiducioso sulle possibilità di conquistare il Mondiale: “Abbiamo ancora una chiara opportunità di ribaltare le sorti di questo Mondiale, ma io guardo a un obiettivo per volta: cominciamo a vincere qui e poi pensiamo alla gara successiva. La macchina c’è, è competitiva. Dobbiamo restare concentrati, non farci distrarre dai risultati delle ultime gare che non sono andate come volevamo e restare concentrati su quello che dobbiamo fare”.

Più tranquillo Hamilton: “Sei gare sono tante – spiega l’anglocaraibico -, ovviamente tutti stanno cercando di dare il meglio per migliorare l’auto per vincere, avremo un sacco di sfide davanti a noi, ma ovviamente l’idea del team è sempre la stessa cosa. Dove stiamo facendo la differenza? Ovviamente potrebbe non essere visibile per voi, si tratta di piccole aree, piccoli particolari nell’ingegneristica, ci sono i meccanici, anche l’approccio alla gestione del tempo. Io mi sento in buona salute, felice”.

SPORTAL.IT | 27-09-2018 17:20