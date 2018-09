Vettel: "Non avevamo il motore"

Sebastian Vettel commenta così il suo terzo posto in Russia.

"E' un buon terzo posto, ma non è il risultato che volevamo. Ho fatto un errore probabilmente nel primo giro perché avevo superato Hamilton, poi ho perso qualcosina in staccata e lui è passato all'interno. E' stato difficile lottare con la Mercedes. Ci ho provato in curva 1 ma non avevo lo spazio e probabilmente neanche il motore".

"Nella seconda curva l'ho perso, ho sbagliato a staccare in quel modo e lui è passato avanti. Siamo rimasti più o meno sullo stesso ritmo, non sono soddisfatto del mio ritmo in gara".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 15:55