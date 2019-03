Vettel non ha spiegazioni

Inizio di Mondiale 2019 da incubo per Seb Vettel, ancora a secco di podi e già distante 22 punti dal leader della classifica Valtteri Bottas.

Il tedesco è stato staccato anche da Leclerc e spiega così la propria gara sottotono ai microfoni di 'Sky Sport': "Oggi avevo una macchina difficile da guidare, Leclerc non ha avuto difficoltà mentre per me la situazione era più complicata, soprattutto nel secondo stint. Non avevo passo, non è stata la gara che volevamo”.

Veloce l'analisi del testacoda che ne ha condizionato la gara dopo il sorpasso di Hamilton: "Durante il testacoda ho danneggiato la macchina, poi le vibrazioni successive hanno portato al guasto. Ho cercato di prendere l'interno su Hamilton ma ho perso il posteriore e mi sono girato".

Poche parole sulla delusione subita da Leclerc: "Serata deludente, non so cosa sia successo a Leclerc, ma è stato molto sfortunato perchè questa era la sua gara" ha concluso Vettel.

SPORTAL.IT | 31-03-2019 20:20