"Vettel, non hai futuro. Vattene dalla Ferrari!": il consiglio dell'esperto

"Vettel non ha futuro a Maranello. Dovrebbe andare altrove anche se non lo vedo fattibile nel 2020". Helmut Marko, consulente della Red Bull, non ha usato mezzi termini parlando ai microfoni di ‘Auto Bild’.

L’ex pilota austriaco conosce perfettamente il tedesco, avendo lavorato a stretto contatto con lui per anni, ed è consapevole che in casa Ferrari la situazione è ora estremamente delicata. Non va dimenticato che con la Red Bull Vettel ha vinto quattro campionati del mondo di fila, dal 2010 al 2013, dopo avere dimostrato tutto il proprio valore in Toro Rosso.

"A Sochi – ha aggiunto Marko, con un’autentica stilettata – la Ferrari è riuscita a non vincere nonostante avesse la macchina più veloce. E pur sapendo che Sebastian era il pilota più veloce, lo hanno sacrificato senza remore".

Parole pesanti, che confermano quanto ormai si pensa da più parti: i galloni di ‘capitano’ sono passati a Charles Leclerc.

Marko si è soffermato anche sugli errori commessi da Sebastian Vettel negli ultimi due anni e che hanno dimostrato tutto il nervosismo di un campione che fatica a esprimere tutto il proprio potenziale: "Certe situazioni di verificano quanto non ci si sente sicuri" ha provato a giustificarlo.

"La cosa positiva è che Leclerc e Vettel continuano a prendersi punti a vicenda, questo è un vantaggio per noi" aveva invece detto domenica il boss della Mercedes Toto Wolff, un altro a cui non dispiace mettere il dito nella piaga.

Ora non resta che attendere i prossimi appuntamenti per capire se il team principal della Scuderia Ferrari, Mattia Binotto, è stato in grado di fare passare il messaggio secondo cui è necessaria la massima compattezza per dare realmente del filo da torcere alla Mercedes e, soprattutto a Lewis Hamilton. L’inglese si può battere, è stato dimostrato anche quest’anno, ma per vincere il Mondiale servono continuità e armonia.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 13:33