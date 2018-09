Vettel non molla: "Vogliamo la prima fila"

I segnali di nervosismo non sono mancati neppure questa volta. E siamo ancora a venerdì. Sebastian Vettel ha chiuso la seconda sessione di libere a Sochi al quinto posto, distante mezzo secondo da Hamilton e rabbioso in radio per il traffico incontrato in pista.

Il momento difficile quindi prosegue e il tedesco lo conferma a parole: “Non è stata un'ottima giornata, avremo molto da fare stanotte. È stata dura sul giro secco, anche con la benzina abbiamo trovato difficoltà. Le gomme? Con l'anteriore sinistra è stata dura, ma in qualifica non è importante”.

C'è comunque ottimismo per le prove ufficiali: "Credo che domani e in gara andrà meglio. Vogliamo la prima fila domani con entrambe le macchine. Non so se sarà possibile, ma ci proveremo".

SPORTAL.IT | 28-09-2018 17:55