Sebastian Vettel ha analizzato così il suo quinto posto in Francia: "Salviamo il terzo posto di Leclerc ma senza i problemi di Bottas non ci saremmo avvicinati così. Non abbiamo il ritmo per battere la Mercedes e Hamilton ha avuto un'altra gara facile".

"La macchina non è ancora abbastanza forte. Ma tutta Maranello lavora duramente con molta passione e speriamo di andar più forte in Austria".

SPORTAL.IT | 23-06-2019 17:47