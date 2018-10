Vettel: "Non so che dire"

Sebastian Vettel è amareggiato per il sesto posto in Giappone: "Con risultati così non è facile per tutti noi perché lavoriamo molto tutto l’anno e nelle ultime gare è stato difficile per tutti, a volte non so che dire. Purtroppo è così, la vita in pista è brutta ma adesso andiamo ad Austin e daremo il massimo anche lì. Ci sono ancora margini di miglioramento, spingeremo come i matti e poi vedremo".

Decisivo il contatto con Verstappen: "Per me quello era il posto giusto per provare il sorpasso, ho visto che la sua batteria sarebbe finita in quella curva e ci ho provato. Ho spinto al massimo, mi son buttato all'interno ma non mi ha dato spazio. Non siamo riusciti a fare la curva insieme, per me è stato un disastro e senza safety-car ho fatto il massimo. Gare così sono perfette per le Mercedes, può risparmiare il motore senza soffrire mai. La mia macchina ha avuto dei problemi dopo il contatto, ma fondamentalmente siamo andati bene".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 10:10