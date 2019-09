Vettel: "Ora vinciamo anche in Russia"

Domenica è in programma il Gran Premio di Russia di Formula 1. La gara, la sedicesima della stagione 2019, si disputa al Sochi Autodrom, la pista di 5.848 metri ricavata lungo le strade attorno alle quali sorgono gli impianti e gli edifici del villaggio olimpico dei Giochi che si sono svolti nel 2014 nella città in riva al Mar Nero. Questa è una delle poche piste sulla quale la Scuderia Ferrari non ha mai vinto ed è invece una riserva di caccia di Mercedes che si è sempre imposta in Russia.

"E' ormai qualche anno che veniamo a gareggiare in Russia e il Sochi Autodrom è un'altra di quelle piste sulle quali siamo stati vicini alla vittoria senza mai tuttavia raggiungerla. Abbiamo dei bei ricordi, come la prima fila tutta occupata dalla Scuderia Ferrari due anni fa, ma ci manca ancora quell'ultimo passo per essere completamente soddisfatti" spiega Sebastian Vettel.​​

SPORTAL.IT | 24-09-2019 15:33