Vettel: "Possiamo migliorare"

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha commentato così il venerdì di prove libere a Interlagos.

"Nelle ultime gare abbiamo capito molto della nostra macchina e di ciò che era andato storto in precedenza. Sicuramente c'è ancora lavoro da fare per migliorarci, ma questo venerdì è andata abbastanza bene".

"Abbiamo avuto solo un piccolo intoppo con una vite che era rimasta nel mio abitacolo e che mi dava un po' di fastidio in mezzo ai piedi, ma per il resto è stata una giornata abbastanza buona. Il blistering? Non c'è stato nessun problema in particolare, sicuramente domenica farà ancora più caldo quindi dovremo lavorare al meglio".

SPORTAL.IT | 09-11-2018 22:45