Vettel: "Red Bull? Non sono pentito"

Sebastia Vettel nella conferenza stampa in vista del Gp di Francia non si è detto pentito per il mancato ritorno in Red Bull: “Non sono pentito e non credo che fosse un’opzione, ho deciso di andare in una nuova direzione e unirmi ad una nuova squadra, affrontando con Aston Martin un nuovo viaggio. Sono molto felice di questo”.

“In tutta onestà, lo dico davvero con il cuore, sono molto felice che Checo abbia ottenuto un sedile importante, perché se lo merita. Lo ha dimostrato non solo con una vittoria, ma negli ultimi 10 anni in cui è stato in F1. Merita di essere in una grande macchina”.

“Sono felice che la Red Bull abbia una vettura forte per due motivi, il primo ovviamente è perché conosco gran parte della squadra. E poi per Checo, che ora sa di andare in gara potendo lottare per la vittoria”.

OMNISPORT | 17-06-2021 17:55