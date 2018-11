Vettel rinvia la resa dei conti con la Ferrari

Sebastian Vettel rinvia ogni bilancio del 2018 a fine Mondiale. In un'intervista a Sky, alla vigilia della tre giorni del Gran Premio del Brasile a Interlagos, il pilota della Ferrari focalizza la sua attenzione sulle gare ancora da correre: "Abbiamo ancora due gare da fare e su cui concentrarsi e quindi non è il momento di tirare conclusioni. Sarebbe il momento sbagliato, voglio vincere e farlo il prima possibile. Avrei già voluto farlo nelle gare precedenti ma ci proveremo qui e ad Abu Dhabi. Le ultime gare sono state buone per noi dal punto di vista del passo e ci proveremo".

Vettel è a digiuno di vittorie da Spa (7 Gran Premi fa): una serie nera che tra errori personali e del muretto Ferrari è costata alla scuderia di Maranello il Mondiale. "Non sono interessato a quello che è accaduto in Messico o quello che potrà accadere nel 2019. Ho solo pensato a staccare un secondo da quello che mi circondava per trovare la giusta concentrazione in vista delle ultime due corse dell’anno. Abbiamo una macchina vincente e quindi puntiamo ad imporci qui e ad Abu Dhabi per chiudere in modo decoroso quest’annata".

Il titolo dei costruttori è ancora teoricamente in ballo anche se i 55 punti di vantaggio della Mercedes sembrano troppi. Kimi Raikkonen non molla: "Quando ho vinto il mio campionato l’ho fatto qui, ma non è una cosa a cui penso. In questo weekend cercheremo di fare il meglio possibile per vincere anche perché c’è ancora in palio il titolo costruttori. La cosa più importante per il team è il titolo costruttori ed è per questo che siamo qui. Se chiedi a qualunque team quello costruttori è più importante di quello piloti. Siamo qui per questo e ci proveremo in queste due gare".

Inoltre Vettel proverà ad eguagliare Michael Schumacher per il numero di Gran Premi vinti a Interlagos. Il leggendario ex ferrarista vinse quattro volte in Brasile, nel biennio 94-95 e poi con le Rosse nel 2000 e nel 2002. Vettel ha vinto due volte con la Red Bull nel 2010 e nel 2013, e con la Ferrari nella scorsa stagione.

SPORTAL.IT | 08-11-2018 16:05