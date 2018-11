Vettel se la prende con la strategia

Anche il weekend del Gp del Brasile va in archivio all’insegna della delusione per la Ferrari, che dopo un buon sabato (pole persa per 93 millesimi), in gara non è mai in grado di impensierire la Mercedes di Hamilton e neppure la Red Bull di Verstappen. Addio quindi anche al titolo costruttori, ma era nell’aria visto l’ampio vantaggio delle Frecce d’Argento.

In casa delle Rosse regna la voglia di archiviare al più presto la stagione, così se Raikkonen, che ha chiuso terzo, si limita a definire la corsa “discreta”, dopo diverse “battaglie divertenti”, poche parole le ha Vettel, anonimamente sesto, ma duro nei confronti della strategia: "È stato un Gp difficile, non sono contento del piazzamento, ma ho cercato di fare il massimo. La macchina era difficoltosa da guidare e le soft al via non sono state un vantaggio perché le supersoft hanno retto più a lungo di quanto ci si potesse aspettare”.

D’uopo i complimenti alle Mercedes: “Sono però contento per il podio di Kimi, anche se abbiamo perso il mondiale Costruttori contro la Mercedes: loro quest'anno sono stati più forti di noi e possiamo solo fare le nostre congratulazioni".



SPORTAL.IT | 11-11-2018 21:10