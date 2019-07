Vettel spiega il suo errore

"E' stato un errore mio, pensavo ci fosse lo spazio all'interno e invece non si è aperto. Era troppo tardi e non ho potuto evitare l'incidente. Pensavo di poterci riprovare, non ho avuto tanto tempo per scegliere dove andare e ho sbagliato".

Questo il mea culpa di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Gran Bretagna che lo ha visto finire fuori dalla zona punti per via del contatto con Max Verstappen al giro 38. "Fino a quel punto la gara stava andando bene – ha sottolineato il pilota della Ferrari – sarebbe stato difficile tenerlo dietro. Sono molto contento del passo gara. Red Bull ti sorprendono? No, non mi sorprende perché già venerdì sembravano così forti sul passo gara", sono le parole riportate da Italpress.

