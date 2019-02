Vettel spiega le cause dell'incidente

Sebastian Vettel è uscito di pista alla curva 3 del circuito di Montmelò durante la giornata di test di mercoledì.

A spiegare le dinamiche dell’incidente è proprio il pilota della Ferrari: “Non sappiamo molto. Stavo entrando nella curva 3 e ho sentito che qualcosa non andava sul lato anteriore sinistro della vettura, ma a quel punto non c’era nulla che potessi fare per evitare l’impatto. Non avevo nessun controllo sulla macchina. Ero un passeggero”.

“Ora siamo concentrati sul cercare l’esatta natura del problema – continua Vettel – dobbiamo stare attenti a come valutare quanto troviamo di danneggiato per isolare il problema originario”:

Sul proseguo dei test: “L’incidente di oggi ci rallenta, ma nonostante questo resto fiducioso e ottimista. Le sensazioni sono positive, l’atmosfera nel team è molto buona. La strada è lunga, ma sappiamo cosa fare. La chiave sarà essere competitivi dalla prima gara fino all’ultima”.

SPORTAL.IT | 27-02-2019 20:00