Vettel: "Strategia? Dovevamo fare di più"

Sebastian Vettel analizza così il suo secondo posto in Messico: "Le gomme dure hanno funzionato bene, è stata una gara intensa. Sono riuscito a tenere Valtteri dietro, mi sono avvicinato a Lewis solo alla fine, aveva però abbastanza gomme e ci ha tenuto dietro".

"A livello di strategia avremmo potuto provare qualcosa di più per vincere, ma non ce l’abbiamo fatta. Questa è una delle gare migliori per quanto riguarda il pubblico e non vedo l’ora di salire sul podio".

SPORTAL.IT | 27-10-2019 22:31