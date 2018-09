Vettel stupisce tutti su Raikkonen

Sebastian Vettel inizia a congedarsi da Kimi Raikkonen, che nel 2019 lascerà la Ferrari a Charles Leclerc. Il tedesco lo fa con una serie di elogi nell'intervista concessa ad 'Autosport': "Kimi è il miglior compagno di squadra che abbia mai avuto, con lui fin dall’inizio c’è stato rispetto reciproco e non ci sono mai stati problemi e non credo che il nostro rapporto possa cambiare fino al termine della stagione. E' triste sapere che Kimi non farà più parte del nostro team" ha raccontato il quattro volte campione del mondo.

Vettel approfitta anche per accogliere Leclerc, che tra l’altro a sua volta cederà la sua Alfa Romeo Sauber all’esperto finlandese. "E' una grande opportunità per Charles, è da molto tempo nel programma junior della squadra, quindi è bello vedere dov'è arrivato pertendo da lì. Ovviamente si tratta di un cambiamento, ma per essere onesti in questo momento non ci sto pensando. Sono più concentrato sulle prossime gare piuttosto che sul prossimo anno. Ognuno è diverso, quindi sicuramente ci sarà una dinamica diversa, ma penso che sia un bravo ragazzo e spero che si integri bene. Faremo del nostro meglio per lavorare su di lui, vogliamo lavorare insieme come una squadra". "Se sei veloce e di talento allora l'età non conta. Leclerc merita di essere in Formula 1: è fantastico che abbia l'opportunità di correre in una grande squadra, e poi vedremo" aggiunge Seb.

In un’intervista concessa al quotidiano svizzero ‘Blick’, il navigato manager inglese Bernie Ecclestone tira intanto le orecchie a chi occupa la stanza dei bottoni in casa Ferrari: "Vettel è stato chiamato ai box nel momento sbagliato sia a Singapore che Monza. Non sarebbe mai successo ai tempi di Schumacher" puntualizza. Secondo l’ex padrone del ‘Circus’, ormai, il Mondiale ha preso la strada della Mercedes, con Lewis Hamilton troppo distante da Vettel.

SPORTAL.IT | 24-09-2018 10:25