Vettel terzo, ma la Mercedes domina

Ad analizzare le due sessioni di prove libere del Gran Premio di Monaco appare chiaro che anche a Montecarlo la Mercedes si candida per dominare. Hamilton, infatti, gira in 1'11"118, aggiudicandosi il primo round con il compagno di squadra. Valtteri Bottas, però, si ferma a soli 81 millesimi, dimostrando che per le qualifiche di sabato e la gara di domenica, ci sarà anche lui. Sebastian Vettel con la Ferrari firma il terzo tempo ma è ben lontano dalle monoposto tedesche, a 763 millesimi. Il beniamimo di casa Charles Leclerc è solo decimo a 1"2, a causa di uno spiattellamento delle gomme soft nella sua ricerda del giro migliore.

Nella seconda fila virtuale di questo giovedì, quindi, si issa Pierre Gasly con la Red Bull. Meno contento il suo compagno di squadra Max Verstappen, piu' lento di un decimo e dietro alla Toro Rosso del londinese Alexander Albon. Per l'olandese un problema con un radiatore, bucato da un detrito che ha costretto il team a perdere del tempo prezioso per sostituirlo e con un cambio di assetto non molto gradito.

Nella Top10 anche altre tre monoposto motorizzate Ferrari con la Haas di Kevin Magnussen, settima ad un secondo da Hamilton, davanti alle Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen, rispettimanente ottavo e nono, divisi da un decimo.

SPORTAL.IT | 23-05-2019 17:18