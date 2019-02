Vettel vola sulla nuova Ferrari: ecco come sono andati i test

La Ferrari chiude la sessione mattutina della prima giornata di test di Formula 1 al Montmelò con un grande sorriso. Sebastian Vettel, al volante della nuovissima monoposto del Cavallino Rampante, la SF90, ha stabilito il miglior tempo nella prima tranche di prove sulla pista calatana: per lui un crono impressionante di 1'18"161. Il pilota tedesco ha compiuto 72 giri in totale, con un andamento costante e centrando tempi via via sempre più interessanti. Non male per un battesimo di fuoco.

Dietro al ferrarista c'è Sergio Perez, terzo a due secondi da Vettel il pilota Mercedes Valtteri Bottas, che nel pomeriggio cederà il posto al campione del mondo Lewis Hamilton.

Incidente al via senza conseguenze per Raikkonen sull'Alfa Racing, problemi tecnici per Grosjean che deve dare forfait con la sua Haas. Martedì esordirà sulla Rossa Charles Leclerc. Non c'era la Williams, non ancora pronta per esordire.

I tempi

1. Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari Mission Winnow SF90 1m 18.161s 72 laps

2. Sergio Perez MEX SportPesa Racing Point F1 Team RP19 1m 19.944s 20 laps

3. Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport W10 1m 20.127s 69 laps

4. Kimi Raikkonen FIN Alfa Romeo Racing C38 1m 20.160s 46 laps

5. Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing Honda RB15 1m 20.174s 52 laps

6. Carlos Sainz Jr. ESP McLaren F1 Team MCL34 1m 20.430s 56 laps

7. Nico Hulkenberg GER Renault F1 Team R.S.19 1m 20.980s 65 laps

8. Romain Grosjean FRA Rich Energy Haas F1 Team VF-19 1m 21.500s 18 laps

9. Daniil Kvyat RUS Red Bull Toro Rosso Honda STR14 1m 21.732s 35 laps

SPORTAL.IT | 18-02-2019 13:30