"Vi hanno regalato uno scudetto": Sconcerti stuzzica gli interisti

A RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà, Mario Sconcerti è intervenuto sul caso del giorno, quello del rigore dato per presuntofallo di mano di D’Ambrosio nel corso dei minuti di recupero di Fiorentina-Inter. Il penalty assegnato dall’arbitro Abisso, che aveva subito indicato il dischetto e che non ha cambiato idea dopo avere visionato le immagini, è stato trasformato da Veretout e così il match si è chiuso sul 3-3.

"Io non avrei dato il rigore, ho avuto anche dubbi sul rigore dato all’Inter – ha spiegato l’ex direttore del Corriere dello Sport -. L’unico dubbio che ho avuto su D’Ambrosio è che ci sia stato un movimento del braccio incontro alla palla. Ma io questi tipi di falli di mano non li darei. O si danno tutto o nessuno. La volontarietà è un’opinione. Non è rigore quello di D’Ambrosio, l’arbitro ha sbagliato".

"Complotto – ha aggiunto Sconcerti -? L’Inter è storicamente poco protetta, sin dal rigore di Ronaldo. Si discute di questo e non di cosa è successo agli altri. E’ l’unica società che ha vinto uno scudetto a tavolino arrivando terza. Non si capisce qual è il male di vivere che avvolge l’Inter. Calciopoli? La Juve ha pagato e l’Inter ne ha tratto vantaggio. Sul campo l’Inter comunque ha fatto di tutto per vincere, poi è andata così. All’andata un caso simile era andato a sfavore della Fiorentina. A Firenze ne hanno parlato, ma non si è parlato di complotto".

"Gli interisti sono gli ultimi che possono parlare di complotti, visto lo scudetto assegnato a tavolino. E fu regalato da Rossi, tifoso interista. Serve aggiungere altro? Nei 10 anni di Moggi e Giraudo alla Juve, l’Inter ha preso 113 punti di distacco, arrivando due volte seconda. Però ne è stato fatto un continuo complotto" la conclusione del giornalista fiorentino. Parole destinate a fare discutere.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 18:05