Vi spieghiamo perchè la Signora si ama: spopola hashtag #Juve122

Quando il 1 novembre di 122 anni fa fu fondata la Juventus nessuno pensava che sarebbe arrivata dov’è oggi. Il compleanno speciale è stato ricordato dal club bianconero sul proprio sito internet (“E’ il compleanno del più glorioso club italiano, di una delle squadre e più grandi e importanti d’Europa e del mondo. Ed è il compleanno di tutti noi, del popolo bianconero, che da sempre segue, palpita e vive ogni impresa della Juve con una passione unica. Una passione che regala gioie, emozioni, e soprattutto vittorie, perché fin da quel 1897 la Signora non conosce il significato del verbo «accontentarsi», in campo e fuori. Siamo una fetta importante di storia del calcio: 37 scudetti, due Champions League, due Coppe Intercontinentali, tre Coppe UEFA, una Coppa delle Coppe, due Supercoppe Europee, 13 Coppe Italia, otto Supercoppe Italiane. Per non parlare dell’attuale, stupefacente striscia di otto scudetti consecutivi”) e soprattutto dai tifosi sui social.

L’AMORE – Un amore incondizionato quello dei tifosi bianconeri che sui social spiegano il perchè non si può non amare la Juve con l’hashtag #Juve122 che diventa virale: “Il 1 Novembre si festeggiano Ognissanti. Mai data di nascita poteva essere azzeccata. Ci vuole la pazienza di tutti i Santi del paradiso per non rispondere a tanto livore. Buon Compleanno Vecchia Signora”

GLI ESORDI – C’è chi ricorda: “Iniziò tutto da una panchina e da un’idea meravigliosa di un gruppo di studenti liceali ben 122 anni fa… 122 anni che ci vedete trionfare e chissà ancora per quanti altri secoli! Tanti auguri nostra amata Juventus!”.

I MOTIVI – Qualcuno spiega: “Sono diventato juventino il primo giorno che sono arrivato a Torino, quando mi sono reso conto quanto la Juventus fosse odiata dal resto delle tifoserie d’Italia. Il loro odio io l’ho trasformato in amore per la Juventus. Contro tutto e tutti. Quella maglia era una corazza”.

LA DIFFERENZA – Un tifoso osserva: “Stavo pensando che c’è una cosa che noi juventini non facciamo da anni: controllare la classifica per vedere quanti punti e posizioni abbiamo perso o recuperato. Semplicemente vinciamo e rimaniamo primi. Stop”.

LE REAZIONI – Fioccano commenti di ogni tipo: “Km di amore tra pioggia. Neve e sole e non mi stanco mai… di tifare, piangere , bestemmiare, esultare, urlare, cantare, soffrire e gioire, rifugio dal mondo esterno. L’unica a non tradirmi mai…” o anche: “Un romanzo che si rinnova giorno dopo giorno di pagine meravigliose”.

I COLORI – La passione è infinita: “Auguri a colei che, anche se vestita di bianco e nero, colora le mie giornate come non mai. Auguri alla mia Juventus, comunque vada, con te” oppure: “L’amore ha tante forme. Il tifo per me sarà sempre una di queste: è incondizionato e irrazionale. Ti fa gioire, arrabbiare, piangere, discutere… Ma alla fine rimani sempre al suo fianco. Tanti auguri”.

L’IRONIA – Tutti sanno che la Juve è detestata dall’altra metà dell’Italia del tifo: “Una Signora tanto bella da essere invidiata dagli ostili e amata alla perdizione dal tuo popolo. Buon compleanno, vita mia. 1000 di questi trionfi”. Infine ujn tweet ironico: #Juve122 o #Juve124?”.

