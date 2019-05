Via Allegri, ecco come cambia il mercato della Juventus

L’addio di Massimiliano Allegri cambia inevitabilmente i piani di mercato della Juventus. Una delle condizioni del tecnico toscano per restare a Torino era un radicale rinnovo della rosa bianconera, mentre Fabio Paratici e Pavel Nedved progettavano di puntellare la squadra con rinforzi mirati: la linea dei dirigenti ha avuto la meglio, e ora cambiano gli orizzonti di mercato della Vecchia Signora.

Le strategie della sessione estiva saranno inevitabilmente influenzate dalla scelta del sostituto di Allegri, ma già si può individuare chi beneficerà della partenza del mister livornese.

In primis c’è Paulo Dybala, il grande sacrificato di questa stagione: l’attaccante argentino dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo è stato costretto ad adattarsi in un ruolo non suo, e il fratello agente Gustavo aveva preannunciato la sua partenza (“Non è più a suo agio nella Juventus, e non sarà l’unico ad andarsene”). Ora però tutto cambia: la Joya potrebbe restare e giocare più avanti, al fianco di Cristiano Ronaldo.

Allegri secondo indiscrezioni aveva chiesto altri sacrifici eccellenti: Douglas Costa, Alex Sandro, Mandzukic e Joao Cancelo. Soprattutto per quest’ultimo, malvisto da Allegri per la scarsa attitudine difensiva, si era parlato di un’offerta del Manchester City: anche in questo caso tutto potrebbe cambiare dopo il cambio tenico.

Ogni discorso è comunque rimandato a dopo l’annuncio del nuovo tecnico: il sogno è Pep Guardiola. Piace anche Mauricio Pochettino, che però chiede un ingaggio altissimo; Agnelli medita sul ritorno di Didier Deschamps, fresco campione del mondo con la Francia. E poi ancora Simone Inzaghi, Marco Giampaolo, Eusebio Di Francesco: opzioni decisamente più abbordabili e di alto livello. Aleggia sempre il fantasma di Antonio Conte, che però, a meno di colpi di scena, dovrebbe sedersi sulla panchina dell’Inter nella prossima stagione.

SPORTAL.IT | 17-05-2019 14:56