Via Lorenzo, in tre pronti a sostituirlo

L'addio di Jorge Lorenzo lascia anche libera la moto campione del mondo. E naturalmente c'è la fila per montare in sella alla Honda nel 2020.

Tra i candidati a prendere il posto del maiorchino al fianco di Marc Marquez figurano, tra gli altri, Johann Zarco, Cal Crutchlow e Stefan Bradl.

Per ora dalla casa nipponica nulla trapela: nelle prossime ore, da Valencia, dove domenica andrà in scena l’ultimo Gran premio del campionato del mondo 2019, potrebbero cominciare a filtrare indiscrezioni. Sicuramente spunterà anche qualche altro nome. E forse lunedì, in occasione dei test in chiave 2020, la situazione sarà già chiara.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 16:44