Viaggio nel mondo ultras: chi sono gli estremisti del tifo

Il tifo organizzato delle squadre calcistiche ha tante anime. La più appassionata e incrollabile è quella degli Ultras: veri e propri estremisti del tifo. Nel bene e nel male. Urlano cori, espongono striscioni, fanno coreografie a volte sorprendenti, seguono la squadra ovunque. Ma sono anche i più feroci critici quando le cose vanno male e spesso arrivano agli onori delle cronache per episodi di violenza, intemperanza e fatti di sangue. Sono appassionati ma anche violenti, sanno amare alla follia ma anche ricattare, sono pronti a “scatenare l’inferno” per difendere i propri colori. Un mondo variegato, difficile da capire in cui la passione per il calcio si intreccia con politica, malaffare e criminalità.