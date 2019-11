Vialli canta, Bonucci posta il video e commuove il web

Leonardo Bonucci ama i social network ed è molto seguito su Instagram – ha più di 4 milioni di follower – ma poche delle storie da lui postate hanno avuto più successo di quella lanciata ieri dal ritiro della Nazionale.

VIDEO VIRALI. Il difensore della Juventus, infatti, ha pubblicato una serie di video con le esibizioni canore dei volti nuovi dell’Italia di Roberto Mancini: nelle immagini si vedono Gaetano Castrovilli, Riccardo Orsolini e Andrea Cistana esibirsi accompagnati da un chitarrista davanti ai compagni di squadra riuniti a tavola.

Ma non sono stati solo i giocatori a mettersi a cantare: anche Gianluca Vialli, nuovo capo delegazione della Nazionale azzurra, s’è sottoposto al rito canoro, scegliendo tra l’altro un grande classico italiano, “La Canzone del Sole” di Lucio Battisti.

Emozionato e divertito, Vialli se l’è cavata alla grande, ma più che dagli Azzurri a fargli le congratulazioni sono stati i tanti follower di Bonucci, immediatamente pronti a commentare la performance dell’ex centravanti.

Commenti ironici e divertiti, ma sinceri, accompagnati da una diffusa solidarietà nei confronti di Vialli, colpito da cancro al pancreas e impegnato ormai da tempo nelle terapie per contrastare l’avanzare del tumore.

L’AMORE DEI TIFOSI. “Fierezza e orgoglio…Vialli indomito campione… profonda stima”, scrive GobboSabaudo, uno dei tanti tifosi juventini pronti a commentare e elogiare Vialli.

Un altro è Guidone, che ricorda come il Vialli calciatore fosse un vero esempio per i compagni di squadra: “Sei stato il giocatore che più di tutti mi ha insegnato cosa vuol dire essere leader di un gruppo, guerriero, lottatore e trascinatore. Mi commuovo nel rivederti oggi ma sono stra-convinto che vincerai ancora”.

Ma non sono solo gli juventini a lanciare messaggi d’affetto a Vialli. “Anche se Gobbo – scrive Armytray – non puoi non volergli bene… Spero che questa avventura con la Nazionale gli faccia bene…”.

“Grandissimo direi! Vinci anche questa battaglia” aggiunge CurvaStone, mentre SalPaladino spiega che “A Luca vogliamo tutti bene, questa nuova avventura secondo sarà importante per lui”.

