Viareggio stregato, il Toro recrimina

Il Torneo di Viareggio resta stregato per il Torino. I granata, tra i favoriti dell’edizione 2019, escono agli ottavi di finale contro la Fiorentina, che si è imposta per 4-2. L’ultimo successo del Toro nella prestigiosa manifestazione risale al 1998.

Il tecnico Coppitelli recrimina a fine partita: “Abbiamo fatto uno dei migliori primi tempi dell’anno, eppure abbiamo preso tre gol. Loro hanno segnato in chiaro fuorigioco, con alcuni dei nostri giocatori che si erano fermati, e un altro gol è arrivato con un rinvio sbagliato di Gemello, con la palla che è rimpallata sull’arbitro. Anche gli altri due loro gol sono stati strani. Una partita che è difficile da commentare perché abbiamo avuto diverse occasioni ma poi ci siamo rovinati da soli con errori banali. Perdere ci sta, il modo dà fastidio, perché la prestazione c’è stata, ma abbiamo sbagliato troppo".

"Dispiace perché adesso loro andranno a fare il quarto di finale contro il Parma che è una squadra di Primavera 2, ma non siamo arrivati qui con la benzina giusta per vincere il torneo, ma raccogliamo indicazioni per il futuro".



