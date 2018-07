Vibonese, Carrozza per la corsia mancina

Arriva in prestito dal Crotone con tanta voglia di far bene e di mettersi in mostra nel prossimo torneo di terza serie nazionale.

Michele Carrozza, terzino sinistro, è ufficialmente un calciatore della Vibonese e farà parte del gruppo che il prossimo 21 luglio partirà alla volta di Lorica per iniziare la preparazione.

Nato a Trebisacce (Cosenza) il 23 aprile 1999, Carrozza è cresciuto nel Settore giovanile della Reggina, giocando altresì in prima squadra in Serie D nella stagione 2015/16 (totalizzando 26 presenze). Dopo la positiva stagione con la maglia amaranto è stato ingaggiato dal Crotone. Qui, dopo l’esperienza con la Primavera, eccolo aggregato in prima squadra.

"Arrivo a Vibo con tante motivazioni – queste le parole di Michele Carrozza – e mi metto a disposizione dello staff tecnico e di una società che punta dritta sui giovani. Sono convinto che qui ci sono le condizioni per potersi esprimere nel miglior modo possibile. Della Vibonese in giro si dice un gran bene per molteplici aspetti. Mi auguro di vedere uno stadio pieno e di togliermi qualche bella soddisfazione assieme ai miei nuovi compagni di squadra".

SPORTAL.IT | 13-07-2018 17:25