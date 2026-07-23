Vicario, l’assist di De Zerbi a Juventus e Napoli: perché Spalletti è in vantaggio su Allegri per il portiere 

Roberto De Zerbi serve un prezioso assist alla Juventus per mettere a segno il colpo Vicario: il tecnico non ha convocato il portiere per la tournée del Tottenham in Nuova Zelanda ed Australia. I bianconeri possono provare ad affondare il colpo anticipando anche il Napoli.
- Tottenham, Vicario escluso da De Zerbi
- L’assist a Juventus e Napoli
- Vicario, Juve in vantaggio sul Napoli
Tottenham, Vicario escluso da De Zerbi
Ufficialmente Guglielmo Vicario è infortunato, ecco perché Roberto De Zerbi non l’ha convocato per la tournée che il Tottenham terrà agli antipodi, tra Nuova Zelanda e Australia. In realtà, però, l’esclusione del portiere dall’organico degli Spurs sa di bocciatura: l’ex Empoli non è esattamente il prototipo di numero uno preferito dal tecnico bresciano, che preferisce portieri più abili nel gioco con i piedi, e lo stesso Vicario ha già manifestato la sua volontà di lasciare Londra per fare ritorno in serie A.
L’assist a Juventus e Napoli
La scelta di De Zerbi rappresenta un vero e proprio assist per Juventus e Napoli, i due club italiani maggiormente interessati al portiere: la scelta di tenere Vicario fuori dalla tournée può infatti aiutare i due club italiani a ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino da parte del Tottenham, che finora chiedeva circa 20 milioni di euro per il numero uno. Adesso sta al club bianconero o a quello partenopeo fare la prima mossa.
Vicario, Juve in vantaggio sul Napoli
Sulla carta, la Juventus parte in vantaggio per Vicario: il Napoli, infatti, deve liberarsi di almeno uno tra Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic, prima di investire su un portiere che verrebbe a prendersi il posto da titolare nella squadra di Massimiliano Allegri. La Juventus, invece, non ha questo problema: qualunque sarà il destino di Michele Di Gregorio, ormai bocciato da Luciano Spalletti, i bianconeri hanno già messo in cantiere un investimento importante per un portiere d’esperienza.
Lo ha ribadito lo stesso allenatore toscano dopo l’amichevole pareggiata col Basilea, disputata con Di Gregorio tra i pali: “Stiamo cercando un portiere“, ha dichiarato Spalletti. E grazie a De Zerbi, ora può finalmente arrivare la svolta per Vicario.