Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Vicario dopo il derby d’Italia, Inter e Juventus pronte al duello: perché i nerazzurri sono favoriti

Il portiere potrebbe lasciare il Tottenham a fine stagione, a contenderselo le due rivali storiche: ma Marotta ha un vantaggio per bruciare Comolli e Ottolini

Pubblicato:

Fabrizio Napoli

Fabrizio Napoli

Giornalista

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Guglielmo Vicario potrebbe tornare in serie A la prossima stagione indossando la maglia di una tra Inter e Juventus: a pochi giorni dal derby d’Italia arriva la notizia che nerazzurri e bianconeri duelleranno anche sul mercato per il portiere attualmente in forza al Tottenham. Nella corsa a Vicario, però, l’Inter è favorita.

Vicario, duello tra Inter e Juventus

Guglielmo Vicario compirà 30 anni – l’età della maturità completa per un portiere – in ottobre e quel compleanno potrebbe festeggiarlo in Italia. Precisamente a Milano o a Torino: secondo la Gazzetta dello Sport, il numero uno del Tottenham potrebbe fare le valigie in estate per lasciare Londra e tornare in Serie A.

Sulle sue tracce ci sono Inter e Juventus, pronte a duellare per un numero uno che dopo essere esploso all’Empoli è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità anche in un campionato iper-competitivo come la Premier League, raggiungendo la convocazione in Nazionale come secondo di Gigio Donnarumma.

Addio a Londra

Il contratto col Tottenham scadrà soltanto nel 2028, ma le vicissitudini degli Spurs, attualmente a 16° posto in classifica, e il probabile approdo in panchina di Roberto De Zerbi al posto di Thomas Frank, esonerato oggi, potrebbero facilitare l’addio del portiere friulano. È risaputo che De Zerbi preferisce numeri uno con altre caratteristiche – Vicario è piuttosto affidabile nel gioco con i piedi, ma il tecnico bresciano ama portieri più tecnici con la palla a terra – e con l’aria di rifondazione che si respira già oggi nel Nord di Londra il ritorno in Serie A potrebbe divenire più facile.

Perché l’Inter è in vantaggio

Inter e Juventus sono all’erta, soprattutto i nerazzurri che al momento appaiono in vantaggio per almeno un paio di ragioni. Yann Sommer è in scadenza di contratto e Beppe Marotta ha già programmato un investimento importante per affidare i pali dell’Inter a un portiere di prima fascia. Inoltre, il primo bilancio in attivo dopo anni di sacrifici autorizza il presidente nerazzurro a pensare in grande: il Tottenham valuta Vicario circa 30 milioni di euro, cifra importante ma che i nerazzurri possono spendere per il proprio portiere titolare.

I problemi della Juventus

Se vorrà anticipare l’Inter, la Juventus dovrà muoversi in fretta, prendendo decisioni difficili e trovando in tempi rapidi una via d’uscita per Michele Di Gregorio: il portiere acquistato quando al comando dell’area sportiva c’era Cristiano Giuntoli ha diviso critica e tifoseria, ma prima di buttarsi su Vicario i bianconeri dovranno trovare un acquirente per il suo cartellino. Nulla è impossibile: Di Gregorio ha estimatori all’estero – proprio in Premier League – ma per arrivare a Vicario la Juventus gioca anche contro il tempo.

Vicario dopo il derby d’Italia, Inter e Juventus pronte al duello: perché i nerazzurri sono favoriti Juve-Benfica, il rigore più goffo della Champions League: l'incredibile errore dal dischetto di Pavlidis ANSA

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE B:
Avellino - Frosinone
Empoli - Juve Stabia
Bari - Spezia

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio