Per accelerare su Vicario, l'Inter costretta a cessioni inevitabili a partire da Bastoni: in bilico anche i rinnovi

Nodo portiere per la società nerazzurra che fa un passo avanti nell'operazione che vorrebbe garantire un giocatore di livello la prossima estate: prima scelta Vicario

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

A prescindere da quel che accadrà di Alessandro Bastoni, l’Inter si deve misurare con un livello di realtà costituito dall’urgenza di individuare e chiudere quanto prima per il sostituto di Yann Sommer, titolare della porta e della nazionale svizzera ma in una prospettiva differente ormai. L’ordine poi contempla lo snodo rinnovi, il che implica trattative separate, valutazioni multiple e ragioni che condurranno a scelte ponderate esponenti del blocco quali Frattesi, Calhanoglu e poi Diouf, Dumfries, Luis Henrique e Carlos Augusto.

Inter, riunioni per e con il mercato al centro

Martedì, in Viale della Liberazione, erano in programma secondo la pianificazione concordata con la proprietà, Oaktree, una serie di riunioni con diverse aree tra cui quela tecnica per ragionare sulla progressione della stessa pianificazione a partire dal progetto Under 23 (una decina di giorni fa c’è stato un confronto tra Baccin e chi opera in tema seconda squadra) fino ai discorsi di mercato che riguardano la prima squadra.

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Vicario a riposo ma la testa è alla Serie A

Sul tavolo c’è il nome di Guglielmo Vicario, quella del portiere italiano del Tottenham è la prima candidatura per la dirigenza per il dopo Sommer, ma sarà necessario un confronto.

Secondo il tabloid britannico Sun, la trattativa sarebbe impostata ma perché si possa dar seguito si dovranno comprendere gli obiettivi del club che, preso dal tecnico De Zerbi, sarebbe in procinto di ridisegnare il proprio assetto in base all’esito del campionato.

Il sostituto al Tottenham

Dalla sua, poi, Vicario sarebbe fermo dopo aver subito un intervento per un’ernia inguinale che aveva creato fastidi al portiere italiano, al Tottenham dal 2023, e che a 29 anni sarebbe pronto a effettuare un salto di qualità in un club di prima fascia in Serie A. Secondo le medesime fonti del Sun, il Tottenham starebbe cercando il successore dell’ex Empoli: il club inglese starebbe lavorando per portare James Trafford, chiuso al Manchester City da Donnarumma, sul quale però c’è anche l’Aston Villa.

Rinnovi e linea verde: vertice martedì

Il suo nome sarebbe, comunque, in cima alla lista delle preferenze, situazione confermata dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il quale avrebbe ribadire che Vicario potrebbe sostituire a breve Sommer nell’undici nerazzurro titolare.

Poi c’è il tema Under 23, la linea verde per l’Inter che verrà. Ma a quale cifra si giungerebbe all’accordo, considerato che il budget a disposizione di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che avrebbe già effettuato un blitz, è limitato?

La cifra sarebbe intorno ai 17 milioni di sterline pari a circa 20 milioni di euro. Una ragione evidente su cui le riunioni in sede hanno e avranno il loro ruolo per consentire a Marotta e Ausilio di operare sulla proposta di quadriennale studiata.

Le alternative non convincono

Tra i pali è noto che presto sarà un altro a difendere la porta occupata oggi da Sommer. Ma quel giocatore potrebbe essere Vicario come anche Carnesecchi, Alisson, Dibu Martinez: quattro candidati per una porta che costituisce un ingaggio importante, prestigioso. E disponibilità pressoché immediata, con qualche annotazione a margine. Per il club nerazzurro sarà questione da sbrogliare il tema rinnovi che investe nomi caldi sul mercato estivo. E Bastoni che andrebbe a finanziare le operazioni nn più rinviabili con particolare cautela su Alisson, che vanta un ingaggio top e che la Juventus spera di convincere.

Stimato e seguito già dalla Juventus, ex Roma e numero 1 del Liverpool, sarebbe il sostituto ideale nei momenti complicati di Di Gregorio che ha subito molto, sul piano emotivo, gli scossoni di questa stagione. Come anche di Sommer, ma lo stipendio è metafisica rispetto agli standard italiani.

La cessione di Bastoni, quindi sembra una chiave ma non l’unica: sul tavolo i rinnovi aiuterebbero a finanziare una serie di trasferimenti utili, inevitabili per il livello di competizioni e obiettivi che la proprietà intende centrare.