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CALCIO SERIE B

Vicenza–Catanzaro 21 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 1ª giornata. Orario, stadio, arbitro, precedenti e dati per capire Vicenza–Catanzaro: forma, curiosità e numeri a confronto.

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Redazione

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VicenzaCatanzaro inaugura la 1ª giornata della Serie B 2026-27: si gioca al Romeo Menti di Vicenza venerdì 21 agosto 2026 alle 20.30. Gara d’esordio dal sapore di scontro salvezza per i padroni di casa, test d’ambizione per gli ospiti: il fattore campo del Vicenza e la solidità del Catanzaro promettono un avvio frizzante.

L’arbitro di Vicenza–Catanzaro

VicenzaCatanzaro si gioca al Romeo Menti di Vicenza; dirige il signor La Penna. Squadra arbitrale: assistenti Costanzo e Monaco, quarto ufficiale Luongo. Al VAR Baroni (postazione on-site al Romeo Menti) e AVAR Paganessi (on-site). Dati di dettaglio sulle statistiche recenti dell’arbitro non disponibili al momento della pubblicazione.

  • Arbitro: La Penna
  • Assistenti: Costanzo – Monaco
  • IV: Luongo
  • VAR: Baroni (on-site)
  • AVAR: Paganessi (on-site)

Vicenza–Catanzaro statistiche

Il confronto tra Vicenza e Catanzaro è segnato da una tradizione che parla forte: i biancorossi non hanno mai perso contro i giallorossi in Serie B, con un rendimento interno quasi perfetto al Menti. La cabala dell’esordio aggiunge pepe: il Vicenza ha spesso faticato alla prima, mentre il Catanzaro tende a iniziare col freno a mano tirato, collezionando pareggi. Dentro il duello, occhio a due nomi nuovi pronti a indirizzare la partita: Mattia Valoti, reduce da un finale di stagione brillante in B, e il talento classe 2006 Simone Pafundi, capace di illuminare l’ultimo passaggio. Il pubblico del Menti e la spinta dei precedenti casalinghi potrebbero pesare, ma la capacità del Catanzaro di gestire i ritmi all’esordio suggerisce un match tattico e deciso dagli episodi, soprattutto su palla inattiva e nelle transizioni.

  • Tradizione favorevole al Vicenza: 10 incroci in B senza sconfitte (6V, 4N).
  • Muro del Menti: cinque su cinque vinte in casa contro il Catanzaro, con 10 gol fatti e solo 1 subito.
  • Esordi opposti: Vicenza spesso in difficoltà alla prima (ko frequenti e pochi gol), Catanzaro incline al pari nel debutto.
  • Spinta dalla C: il Vicenza ha dominato il Girone A 2025/26 (89 punti) con un attacco da 69 reti nella regular season.
  • Uomo chiave biancorosso: Mattia Valoti ha partecipato a 6 gol nelle ultime 5 gare della scorsa B, segnando anche al Catanzaro.
  • Tocco di classe giallorosso: Simone Pafundi, tra i più giovani ad aver superato le 40 presenze tra A e B, è stato tra i migliori assistman della Samp nello scorso torneo.

Il calciomercato di Vicenza e Catanzaro

Il Vicenza prova a capitalizzare la spinta del Menti e l’entusiasmo della promozione, mentre il Catanzaro punta su organizzazione e gestione del ritmo. I precedenti raccontano di un fattore-campo forte per i biancorossi; gli ospiti, però, hanno spesso iniziato con pareggi, segno di solidità.

A livello individuale, la vetrina è per i nuovi arrivi: Valoti nel Vicenza porta gol e inserimenti; Pafundi nel Catanzaro aggiunge fantasia e ultimo passaggio.

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Vicenza–Catanzaro e a che ora?

Venerdì 21 agosto 2026 alle ore 20:30.

Dove si gioca Vicenza–Catanzaro?

Allo Stadio Romeo Menti di Vicenza.

Chi è l’arbitro di Vicenza–Catanzaro?

L’arbitro è La Penna; assistenti Costanzo e Monaco, IV uomo Luongo, VAR Baroni e AVAR Paganessi (postazioni on-site al Romeo Menti).

Vicenza–Catanzaro 21 agosto 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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