Vicenza-Juve Stabia 12 settembre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 4a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Vicenza-Juve Stabia

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Vicenza e Juve Stabia si sfidano per la 4ª giornata di Serie B sabato 12 settembre 2026 alle 15:00 al Romeo Menti di Vicenza. Con i biancorossi oggi 12ª forza del torneo (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta; 5 gol segnati, 7 subiti) e le Vespe al 19° posto (1 vittoria, 2 sconfitte; 2 gol fatti, 5 incassati), il match profuma di scontro salvezza già in avvio. Il Vicenza arriva da un avvio a strappi ma concreto in casa, mentre la Juve Stabia cerca risposte e continuità dopo un solo acuto esterno.

Le ultime partite giocate

Segnali incoraggianti per il Vicenza al Menti e qualche alto e basso in trasferta; la Juve Stabia ha rotto il digiuno esterno con un colpo prestigioso, ma è reduce da un ko interno pesante. Biancorossi temibili sulle palle inattive, Vespe più manovriere ma con poca incisività sotto porta.

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Vicenza ok ko x Juve Stabia ko ok ko

Nelle ultime 3 di campionato il Vicenza ha raccolto 4 punti, la Juve Stabia 3. Questo il dettaglio:

Vicenza

Vicenza–Catanzaro 3-2; Avellino–Vicenza 3-0; Virtus Entella–Vicenza 2-2

Juve Stabia

Palermo–Juve Stabia 1-0; Sampdoria–Juve Stabia 1-2; Juve Stabia–Pisa 0-3

L’arbitro di Vicenza-Juve Stabia

Si gioca al Romeo Menti di Vicenza; arbitra il signor Abisso (Palermo). Al VAR ci sarà Santoro e all’AVAR Maggioni, entrambi on site allo stadio Menti. Il fischietto siciliano porta esperienza e direzione di gara energica, con particolare attenzione ai contatti in area.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: CORTESE – GALIMBERTI

IV: DRIGO

VAR: SANTORO (on site)

AVAR: MAGGIONI (on site)

Statistiche interessanti

È una sfida che torna in Serie B a distanza di anni e che arriva in un momento chiave per ritrovare slancio. Il Vicenza ha costruito gran parte del proprio bottino sulle palle inattive, trasformando corner e rimesse in oro. Occhio a Silvio Merkaj, che ha trovato subito confidenza con la porta e ha già colpito le Vespe in passato con un’altra maglia. La Juve Stabia, dopo un lungo digiuno lontano da casa, ha firmato un successo esterno e sogna la doppietta fuori: a guidarla nella manovra ci sono i piedi sicuri di Davide Bettella e Marco Bellich, tra i più attivi in costruzione in questo avvio. Al Menti, storicamente caldo, i biancorossi inseguono la seconda vittoria interna consecutiva per aprire una piccola striscia; le Vespe invece devono spezzare il tabù recente in questo stadio. Il contesto promette ritmo, duelli aerei e tanti sviluppi da fermo, fattori che potrebbero indirizzare l’inerzia in un match dal forte peso specifico per la classifica.

Precedenti: dopo due ko iniziali in B, la Juve Stabia è rimasta imbattuta nei quattro incroci successivi con il Vicenza (3 vittorie, 1 pareggio; parziale reti 7-2).

è rimasta imbattuta nei quattro incroci successivi con il (3 vittorie, 1 pareggio; parziale reti 7-2). Al Menti: il Vicenza ha perso le ultime due sfide interne con le Vespe in B; serie negativa aperta che i biancorossi vogliono spezzare.

ha perso le ultime due sfide interne con le Vespe in B; serie negativa aperta che i biancorossi vogliono spezzare. Fattore casa: i biancorossi hanno vinto la prima al Menti (3-2 al Catanzaro) e puntano a due successi interni di fila in avvio come non accadeva dal 2004/05.

Trasferte Vespe: dopo 8 viaggi senza vittorie, la Juve Stabia ha espugnato Genova contro la Sampdoria e cerca il bis lontano da casa come nel 2012.

ha espugnato Genova contro la e cerca il bis lontano da casa come nel 2012. Palle inattive: il Vicenza ha segnato 4 dei primi 5 gol su palla ferma (3 da corner, 1 da rimessa), dato chiave per la gara.

ha segnato 4 dei primi 5 gol su palla ferma (3 da corner, 1 da rimessa), dato chiave per la gara. Uomo copertina: Silvio Merkaj ha già segnato con due maglie diverse in questa stagione e vanta un gol alle Vespe nel 2025.

ha già segnato con due maglie diverse in questa stagione e vanta un gol alle Vespe nel 2025. Costruttori gialloblù: Bettella e Bellich guidano il campionato per passaggi tentati e completati nelle prime giornate, indice di una manovra pulita.

Le statistiche stagionali di Vicenza e Juve Stabia

Possesso più alto per la Juve Stabia (56,5%) rispetto al Vicenza (51%), ma biancorossi più produttivi (5 gol a 2) nonostante una precisione al tiro simile/leggermente migliore (Vicenza 45,95% vs 38,71% Vespe). Pressioni: PPDA 9,9 Vicenza contro 11,0 Juve Stabia. Angoli: 21 a 17 per i biancorossi. Falli e ammonizioni contenuti da ambo le parti (7 gialli Vicenza, 5 Juve Stabia).

Giocatori: nel Vicenza il capocannoniere è Silvio Merkaj (2 gol), a ruota Giuseppe Cuomo, Nicolò Brighenti, Claudio Morra e Alessandro Pietrelli (1). Assist a quota 1 per Lorenzo Caferri, Tommaso Corazza, Filippo Costa e Gabriele Moncini. Il più ammonito è Silvio Merkaj (2). Nel Juve Stabia hanno segnato Marco Bellich e Antonio Di Nardo (1 a testa); un assist per Federico Artioli e Thomas Battistella. Diversi giocatori a 1 giallo. Portieri: Riccardo Gagno e Pietro Boer sono ancora a 0 clean sheet in questo avvio.

Vicenza Juve Stabia Partite giocate 3 3 Vittorie – Pareggi – Sconfitte 1 – 1 – 1 1 – 0 – 2 Gol fatti 5 2 Gol subiti 7 5 Possesso palla (%) 51,0 56,5 Precisione tiro (%) 45,95 38,71 PPDA (pressione, più basso = meglio) 9,9 11,0 Calci d’angolo 21 17 Cartellini gialli 7 5 Capocannoniere Merkaj 2 Bellich, Di Nardo 1 Top assist Caferri, Corazza, Costa, Moncini 1 Artioli, Battistella 1 Clean sheet portieri 0 0

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FAQ Quando si gioca Vicenza-Juve Stabia e a che ora? Sabato 12 settembre 2026 alle ore 15:00. Dove si gioca Vicenza-Juve Stabia? Allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Chi è l’arbitro di Vicenza-Juve Stabia? Il direttore di gara è Abisso, con assistenti Cortese e Galimberti; IV ufficiale Drigo, VAR Santoro e AVAR Maggioni (on site).