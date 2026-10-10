Vicenza-Pisa 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Vicenza–Pisa accende la 6a giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle 17:15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. In classifica i biancorossi sono 16® con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol fatti, 10 subiti), i nerazzurri 10® con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 8 gol segnati, 8 incassati). Sfida da punti pesanti per rilanciare ambizioni e allontanare la zona calda: un test di consistenza tra una Vicenza alla ricerca di continuità e un Pisa capace di colpi importanti in trasferta.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Vicenza-Pisa
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Vicenza e Pisa
Le ultime partite giocate
Segnali alterni per le due squadre. La Vicenza ha iniziato con uno sprint, poi ha frenato; il Pisa ha alternato exploit convincenti a passaggi a vuoto ma resta pericoloso lontano da casa. Nelle ultime 5: Vicenza 5 punti, Pisa 7.
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Nelle ultime 5 di campionato la Vicenza ha totalizzato 5 punti, mentre il Pisa ne ha fatti 7. Questo il dettaglio dei risultati:
- Vicenza
Vicenza-Catanzaro 3-2; Avellino-Vicenza 3-0; Virtus Entella-Vicenza 2-2; Vicenza-Juve Stabia 1-1; Verona-Vicenza 2-1
- Pisa
Pisa-Padova 0-1; Pisa-Catanzaro 2-1; Juve Stabia-Pisa 0-3; Pisa-Virtus Entella 1-4; Mantova-Pisa 2-2
L’arbitro di Vicenza-Pisa
Al Romeo Menti di Vicenza dirigerà il signor Davide Di Marco. Squadra arbitrale: assistenti Trinchieri e Russo, IV ufficiale Restaldo, al VAR Rutella e AVAR Prontera (on site). Nella Serie B 2026-27 Di Marco ha diretto finora 1 gara: 26 falli fischiati, 5 fuorigioco, 0 rigori concessi, 4 ammonizioni e nessuna espulsione.
- Arbitro: DI MARCO
- Assistenti: Trinchieri – Russo
- IV: Restaldo
- VAR: Rutella
- AVAR: Prontera
Informazioni interessanti
C’è storia recente e numeri intriganti dietro Vicenza–Pisa. Negli ultimi incroci in cadetteria hanno spesso prevalso equilibrio e gol a grappoli, con medie realizzative altissime. I nerazzurri inseguono un record al Menti, mentre i biancorossi cercano di invertire un trend dopo il brillante avvio. Occhio ai piazzati: entrambe colpiscono molto da corner, e in partite tese possono essere le palle inattive a spostare l’ago della bilancia. Spotlight su Gabriele Moncini, spesso ispirato contro il Pisa, e su Stefano Moreo, reduce da una prova da leader. Il conto alla rovescia è già iniziato: serviranno gestione dei momenti, compattezza senza palla e cinismo nell’ultimo terzo. Con un Pisa che sa far male in transizione e una Vicenza letale sui calci d’angolo, ogni dettaglio potrà risultare decisivo.
- Negli ultimi 4 confronti in B tra Vicenza e Pisa: 3 pareggi e 1 successo toscano, con una media gol clamorosa di 5 a partita.
- Dopo il 3-1 esterno del settembre 2021, il Pisa insegue la seconda vittoria di fila al Menti: sarebbe una prima assoluta nella sua storia in B.
- La Vicenza, partita forte con il 3-2 al Catanzaro, ha raccolto poi solo 2 punti in 4 gare (4 gol segnati, 8 subiti): continuità cercasi.
- Il Pisa, dopo il doppio squillo (Catanzaro e Juve Stabia), ha frenato con 1 punto in 2 giornate: ora vuole tornare a spingere.
- Palle inattive protagoniste: il 57% dei gol della Vicenza nasce da piazzato; da corner, sia Vicenza sia Pisa hanno già segnato 3 reti.
- Gabriele Moncini è un incubo ricorrente per il Pisa in B: 4 gol ai nerazzurri in carriera.
- Stefano Moreo ha timbrato e servito un assist nell’ultimo turno: dal gennaio 2023 è coinvolto in 31 reti tra A e B, più di ogni compagno nerazzurro.
Le statistiche stagionali di Vicenza e Pisa
Numeri vicini ma con tratti distintivi. La Vicenza ha segnato 7 gol e incassato 10 (possesso 47,8%), il Pisa 8 fatti e 8 subiti (possesso 46,5%). I nerazzurri tirano di più e meglio (60 tiri, 34 nello specchio, precisione 56,7%) rispetto ai biancorossi (48 tiri, 21 in porta, 43,8%). In pressione, Vicenza più aggressiva (PPDA 11,3 vs 14,1) e più corner a favore (34 vs 25). Disciplina: gialli 11 per Vicenza, 10 per Pisa (rosso 1 per i nerazzurri). Clean sheet: 0 Vicenza, 1 Pisa.
Focus sui singoli: nella Vicenza il capocannoniere è Silvio Merkaj (2), assistman Lorenzo Caferri (2). Più ammoniti: Merkaj e Mattia Valoti (2). In porta Riccardo Gagno ha 0 clean sheet. Nel Pisa tanti a quota 1 gol (Stefano Moreo, Simone Canestrelli, Francesco Coppola, Omar Correia, Giuseppe Leone, Mattéo Tramoni, Filippo Pittarello). Top assist: Mattéo Tramoni (2). Più ammonito: Arturo Calabresi (3); rosso per Mehdi Léris (1). Tra i pali Alessandro Confente vanta 1 clean sheet.
|Vicenza
|Pisa
|Partite giocate
|5
|5
|Punti
|5
|7
|Vittorie
|1
|2
|Pareggi
|2
|1
|Sconfitte
|2
|2
|Gol segnati
|7
|8
|Gol subiti
|10
|8
|Possesso palla (%)
|47,8
|46,5
|Tiri totali
|48
|60
|Tiri in porta
|21
|34
|Precisione tiro (%)
|43,8
|56,7
|PPDA
|11,3
|14,1
|Corner a favore
|34
|25
|Cartellini gialli
|11
|10
|Cartellini rossi
|0
|1
|Clean sheet
|0
|1
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando si gioca Vicenza-Pisa?
-
Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Vicenza-Pisa?
-
Allo stadio Romeo Menti di Vicenza.
- Chi è l’arbitro di Vicenza-Pisa?
-
Davide Di Marco; assistenti Trinchieri e Russo, IV Restaldo, VAR Rutella, AVAR Prontera.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.