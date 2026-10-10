Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Vicenza-Pisa 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2026-27, 6a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Vicenza-Pisa: orario, arbitro, ultimi risultati e curiosità.

4 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

VicenzaPisa accende la 6a giornata della Serie B 2026-27: si gioca sabato 10 ottobre 2026 alle 17:15 allo stadio Romeo Menti di Vicenza. In classifica i biancorossi sono 16® con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte; 7 gol fatti, 10 subiti), i nerazzurri 10® con 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte; 8 gol segnati, 8 incassati). Sfida da punti pesanti per rilanciare ambizioni e allontanare la zona calda: un test di consistenza tra una Vicenza alla ricerca di continuità e un Pisa capace di colpi importanti in trasferta.

Le ultime partite giocate

Segnali alterni per le due squadre. La Vicenza ha iniziato con uno sprint, poi ha frenato; il Pisa ha alternato exploit convincenti a passaggi a vuoto ma resta pericoloso lontano da casa. Nelle ultime 5: Vicenza 5 punti, Pisa 7.

Vicenza ok ko x x ko
Pisa ko ok ok ko x

Nelle ultime 5 di campionato la Vicenza ha totalizzato 5 punti, mentre il Pisa ne ha fatti 7. Questo il dettaglio dei risultati:

  • Vicenza

Vicenza-Catanzaro 3-2; Avellino-Vicenza 3-0; Virtus Entella-Vicenza 2-2; Vicenza-Juve Stabia 1-1; Verona-Vicenza 2-1

  • Pisa

Pisa-Padova 0-1; Pisa-Catanzaro 2-1; Juve Stabia-Pisa 0-3; Pisa-Virtus Entella 1-4; Mantova-Pisa 2-2

L’arbitro di Vicenza-Pisa

Al Romeo Menti di Vicenza dirigerà il signor Davide Di Marco. Squadra arbitrale: assistenti Trinchieri e Russo, IV ufficiale Restaldo, al VAR Rutella e AVAR Prontera (on site). Nella Serie B 2026-27 Di Marco ha diretto finora 1 gara: 26 falli fischiati, 5 fuorigioco, 0 rigori concessi, 4 ammonizioni e nessuna espulsione.

  • Arbitro: DI MARCO
  • Assistenti: Trinchieri – Russo
  • IV: Restaldo
  • VAR: Rutella
  • AVAR: Prontera

Informazioni interessanti

C’è storia recente e numeri intriganti dietro VicenzaPisa. Negli ultimi incroci in cadetteria hanno spesso prevalso equilibrio e gol a grappoli, con medie realizzative altissime. I nerazzurri inseguono un record al Menti, mentre i biancorossi cercano di invertire un trend dopo il brillante avvio. Occhio ai piazzati: entrambe colpiscono molto da corner, e in partite tese possono essere le palle inattive a spostare l’ago della bilancia. Spotlight su Gabriele Moncini, spesso ispirato contro il Pisa, e su Stefano Moreo, reduce da una prova da leader. Il conto alla rovescia è già iniziato: serviranno gestione dei momenti, compattezza senza palla e cinismo nell’ultimo terzo. Con un Pisa che sa far male in transizione e una Vicenza letale sui calci d’angolo, ogni dettaglio potrà risultare decisivo.

  • Negli ultimi 4 confronti in B tra Vicenza e Pisa: 3 pareggi e 1 successo toscano, con una media gol clamorosa di 5 a partita.
  • Dopo il 3-1 esterno del settembre 2021, il Pisa insegue la seconda vittoria di fila al Menti: sarebbe una prima assoluta nella sua storia in B.
  • La Vicenza, partita forte con il 3-2 al Catanzaro, ha raccolto poi solo 2 punti in 4 gare (4 gol segnati, 8 subiti): continuità cercasi.
  • Il Pisa, dopo il doppio squillo (Catanzaro e Juve Stabia), ha frenato con 1 punto in 2 giornate: ora vuole tornare a spingere.
  • Palle inattive protagoniste: il 57% dei gol della Vicenza nasce da piazzato; da corner, sia Vicenza sia Pisa hanno già segnato 3 reti.
  • Gabriele Moncini è un incubo ricorrente per il Pisa in B: 4 gol ai nerazzurri in carriera.
  • Stefano Moreo ha timbrato e servito un assist nell’ultimo turno: dal gennaio 2023 è coinvolto in 31 reti tra A e B, più di ogni compagno nerazzurro.

Le statistiche stagionali di Vicenza e Pisa

Numeri vicini ma con tratti distintivi. La Vicenza ha segnato 7 gol e incassato 10 (possesso 47,8%), il Pisa 8 fatti e 8 subiti (possesso 46,5%). I nerazzurri tirano di più e meglio (60 tiri, 34 nello specchio, precisione 56,7%) rispetto ai biancorossi (48 tiri, 21 in porta, 43,8%). In pressione, Vicenza più aggressiva (PPDA 11,3 vs 14,1) e più corner a favore (34 vs 25). Disciplina: gialli 11 per Vicenza, 10 per Pisa (rosso 1 per i nerazzurri). Clean sheet: 0 Vicenza, 1 Pisa.

Focus sui singoli: nella Vicenza il capocannoniere è Silvio Merkaj (2), assistman Lorenzo Caferri (2). Più ammoniti: Merkaj e Mattia Valoti (2). In porta Riccardo Gagno ha 0 clean sheet. Nel Pisa tanti a quota 1 gol (Stefano Moreo, Simone Canestrelli, Francesco Coppola, Omar Correia, Giuseppe Leone, Mattéo Tramoni, Filippo Pittarello). Top assist: Mattéo Tramoni (2). Più ammonito: Arturo Calabresi (3); rosso per Mehdi Léris (1). Tra i pali Alessandro Confente vanta 1 clean sheet.

Vicenza Pisa
Partite giocate 5 5
Punti 5 7
Vittorie 1 2
Pareggi 2 1
Sconfitte 2 2
Gol segnati 7 8
Gol subiti 10 8
Possesso palla (%) 47,8 46,5
Tiri totali 48 60
Tiri in porta 21 34
Precisione tiro (%) 43,8 56,7
PPDA 11,3 14,1
Corner a favore 34 25
Cartellini gialli 11 10
Cartellini rossi 0 1
Clean sheet 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ

Quando si gioca Vicenza-Pisa?

Sabato 10 ottobre 2026 alle ore 17:15.

Dove si gioca Vicenza-Pisa?

Allo stadio Romeo Menti di Vicenza.

Chi è l’arbitro di Vicenza-Pisa?

Davide Di Marco; assistenti Trinchieri e Russo, IV Restaldo, VAR Rutella, AVAR Prontera.

Vicenza-Pisa 10 ottobre 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Leggi anche:

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Genoa - Fiorentina
Inter - Parma
SERIE B:
Virtus Entella - Juve Stabia
Empoli - Palermo
Benevento - Cesena
Sudtirol - Ascoli
Vicenza - Pisa

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio