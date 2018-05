Vicenza, Rosso fa piazza pulita

Due giorni dopo la fondamentale salvezza guadagnata ai danni del Santarcangelo, prende già forma il nuovo Vicenza targato Renzo Rosso. L'imprenditore rileverà il club all'asta fallimentare e darà vita alla fusione con il Bassano, pur poco gradita ai tifosi giallorossi.

Secondo quanto riporta 'Trivenetogoal.it', Rosso sembra deciso a trasferire l'intera struttura del Bassano a Vicenza, licenziando gli attuali dipendenti del club biancorosso e rescindendo tutti i contratti pluriennali dei giocatori in rosa, senza rinnovare quelli in scadenza. Come dire, Vicenza di nome e Bassano di fatto: il nuovo club dovrebbe chiamarsi Lane Virtus Vicenza e giocherà le gare casalinghe al "Menti".

SPORTAL.IT | 28-05-2018 23:40