Il L.R. Vicenza Virtus ha annunciato che Nicola Pasini ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020.

Il centrale difensivo, classe 1991, ha totalizzato 59 presenze e 2 reti nelle ultime due stagioni con il Bassano Virtus, in passato ha vestito le maglie di Pistoiese, Unione Venezia e Carrarese collezionando 152 presenze in Lega Pro e 22 in Serie B con Carpi e Spezia.

SPORTAL.IT | 10-07-2018 16:40