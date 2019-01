Victor Garcia sfida l'Olimpia Milano

Il coach di Gran Canaria, Victor Garcia, è convinto che avere vinto in casa dell’Olimpia Milano possa rappresentare un problema in vista del ritorno, in programma venerdì. "Quella sera hanno capito chi siamo – dice -. Però sono in un ottimo momento, in Italia stanno dominando e hanno un enorme potenziale offensivo. Rispetto a dicembre hanno un Alen Omic in più e soprattutto James Nunnally, che arriva dall’NBA e che lo scorso anno era al Fenerbahce".

"Tutti sanno che è complicato venire a vincere in casa nostra e speriamo che si continui così. Ma dovremo stare molto attenti, perché tra i biancorossi ci sono elementi ‘top’ in ogni ruolo" aggiunge il timoniere dei gialli.

SPORTAL.IT | 31-01-2019 16:00