Influencer, modella e protagonista sui social è la compagna di Lucas Hernandez, fratello di Theo e protagonista di questo Mondiale americano. Dalla tribuna ha fatto arrivare la sua partecipazione e il suo entusiasmo al compagno, in campo con la Francia approdata in semifinale vincendo 2-0 sul Marocco
Victoria Triay super mamma e compagna di Lucas Hernandez non si trattiene in tribuna dopo il trionfo di Francia-Marocco
Influencer, modella e protagonista sui social è la compagna di Lucas Hernandez, fratello di Theo e protagonista di questo Mondiale americano
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Victoria Triay scatenata per le reti di Francia-Marocco con la sua bimba
La modella e influencer Victoria Triay non ha voluto mancare all'appuntamento con i quarti della Francia, capace di superare per 2-0 il Marocco. Figura estremamente seguita sui social, la top brasiliana ha seguito con pathos la partita dei Blues, in cui milita il compagno Lucas Hernandez, fratello di Theo. All'esplosione di gioia ha coinvolto anche la loro bimba che è stata con lei in braccio per l'intera durata della sfida che ha visto passare i francesi. Per lei, una gioia immensa considerate le sue origini brasiliane e l'eliminazione della Selecao di Ancelotti.
Chi è Victoria Triay, la compagna di Lucas Hernandez
Personaggio social, modella brasiliana-americana, ha incominciato a praticare Muay Thai, dall'età di 13 anni preseguendo l'attività sportiva e a nutrire un interesse spiccato per le arti marziali anche in età adulta. Abbinata l'attività di modella, a 35 anni è una delle più note influencer e content creator sulle piattaforme digitali. Ha posato per servizi e concesso interviste a Vogue e Harper's Bazaar che hanno indagato sulla sua carriera e anche sull'incontro con il giocatore del PSG. È anche un'appassionata di Muay Thai, avendo praticato l'arte marziale dall'età di 13 anni.
La storia tra Victoria Triay e Lucas Hernandez
La relazione tra Lucas Hernandez e Victoria Triay è incominciata nel 2023, poco dopo le uscite e l'annuncio della gravidanza hanno reso pubblico il loro rapporto. A fine anno, le foto con il pancione e poi nel 2025 il gender reveal e la nascita della loro bimba che ha accompagnato poi i genitori nell'avventura americana.