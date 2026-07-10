Personaggio social, modella brasiliana-americana, ha incominciato a praticare Muay Thai, dall'età di 13 anni preseguendo l'attività sportiva e a nutrire un interesse spiccato per le arti marziali anche in età adulta. Abbinata l'attività di modella, a 35 anni è una delle più note influencer e content creator sulle piattaforme digitali. Ha posato per servizi e concesso interviste a Vogue e Harper's Bazaar che hanno indagato sulla sua carriera e anche sull'incontro con il giocatore del PSG. È anche un'appassionata di Muay Thai, avendo praticato l'arte marziale dall'età di 13 anni.

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