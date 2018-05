Vidal a sorpresa: 'Pronto a lasciare il Bayern'

Ultimo giorno di maggio all’insegna degli annunci per il calcio internazionale. Oltre alle dimissioni a sorpresa di Zinedine Zidane dalla guida del Real Madrid, a dispetto degli altri due anni di contratto che legavano ancora il tecnico francese ai campioni d’Europa, anche Arturo Vidal sembra voler cambiare aria.

Il centrocampista del Bayern Monaco, costretto a guardare da casa il Mondiale a causa della mancata qualificazione del suo Cile, e comunque convalescente dopo i postumi dell’operazione alla caviglia che l’ha costretto a saltare la parte finale della stagione, ha rilasciato un’intervista a 'La Prensa Austral', aprendo alla possibilità di lasciare la Bundesliga dopo tre stagioni: "Mi rimane ancora un anno di contratto. Sono molto tranquillo, so quanto valgo e so come devo giocare le partite importanti. Quando si apre il mercato ci sono tante offerte, ma stavolta ho intenzione di prendermela comoda. Penserà a tutto il mio rappresentante Fernando Felicevich, io mi dedicherò al riposo per recuperare al meglio e per vedere se cambiare squadra o meno”.

La scintilla con l’ambiente Bayern in fondo non è mai scattata davvero, complice qualche esuberanza caratteriale di troppo del ‘Guerriero’ cileno, che traccia poi l’identikit della propria futura, eventuale, destinazione: "Se cambio squadra, sarà per il meglio, per lottare in Champions League, vincere titoli, lottare per cose importanti. L’importante è tornare al cento per cento e è essere sempre nella forma migliore".

