Vidal all'Inter? Spalletti irritato

Luciano Spalletti ha risposto così a chi gli ha chiesto di Arturo Vidal, possibile obiettivo dell'Inter per il mercato di gennaio: "In questo momento io sono tra le persone che voglio avere al mio fianco. Se lei fosse Nainggolan o Vecino sarebbe contento se io cercassi di prendere un giocatore come Vidal?".

"Il centrocampista cileno è sicuramente un grandissimo calciatore e non sono io a dirlo, ma la sua carriera parla per lui. Al momento però, sono contento dei giocatori che ho".

SPORTAL.IT | 25-10-2018 13:00